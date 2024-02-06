IT-специалист объяснил, можно ли полностью заблокировать VPN в России

VPN — это технология, которая отличается от VPN-сервисов. Последние созданы, чтобы предоставить обычным пользователям доступ к технологии без технических знаний и сложной настройки, объяснил IT-специалист Максим Бяков. Их легко заблокировать, и такие примеры уже есть. Однако ограничить саму технологию нельзя, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Блокировка VPN-сервисов технически возможна <…>, а в принципе запретить, заблокировать весь VPN невозможно, потому что с тем же успехом можно попытаться запретить, например, кислород», — заявил эксперт.

Для блокировки VPN-сервисов есть механизмы. Так, используется либо блокировка на уровне DNS-сервера, либо напрямую по IP-адресу. Однако эти инструменты не позволяют глобально отрезать доступ к мировому интернету, подчеркнул Бяков.

У государства нет планов «закрыться от внешнего интернета», заявила в свою очередь эксперт по интернет-рекламе, член рабочей группы при Госдуме по вопросам информационной политики, информационным технологиям и связи Екатерина Боровикова. Разговоры о блокировке VPN, по ее словам, связаны с желанием предотвратить угрозы кибербезопасности населения. При этом эксперт согласилась, что есть способы обхода блокировок.

«Можно ли найти обход блокировкам VPN? Да, безусловно, на данный момент можно найти обходы», — согласилась Боровикова.

В то же время эксперт убеждена, что люди не будут искать обходные пути, если в России появятся хорошие аналоги заблокированных соцсетей и сервисов, для которых не нужно будет использовать VPN.

Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала, что с 1 марта 2024 года в России могут быть заблокированы VPN-сервисы. Накануне она заявила, что речь идет о блокировке только крупных ресурсов, так как полностью заблокировать VPN-сервисы невозможно.

Ранее возможную блокировку VPN-сервисов прокомментировали в Госдуме.