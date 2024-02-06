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СК возбудит уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Севастополе

В Севастополе СК заведет дело после обрушения дома из-за взрыва газа

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Руководитель следственного главка СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил завести уголовное дело после обрушения части жилого дома в Севастополе в результате взрыва газового баллон в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан», — отметил представитель управления СК по региону.

Отмечается, что дело планируется завести по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России. Причиной открытия расследования указано частичное обрушение многоквартирного дома в Нахимовском районе города.

По предварительной информации, площадь разрушений составила около 50 квадратных метров. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальный сетей в целях безопасности.

Взрыв газового баллона произошел утром 6 февраля. Губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе из подъезда жилого дома, где взорвался газ, эвакуировали восемь человек, в том числе четверых детей.

Ранее девочка-подросток пострадала при пожаре на базе отдыха под Челябинском.

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