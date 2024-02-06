Названа главная киберугроза для российских компаний в 2024 году

В этом году главной угрозой для компаний станут атаки программ-вымогателей, предупредил руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев. В минувшем году эксперты фиксировали беспрецедентный скачок таких кибератак – их число выросло на 160%, рассказал он в беседе с RT.

Выросла по итогам 2023 года также активность кибершпионов, диверсантов и хактивистов (+116%), продолжились утечки данных компаний (246 выложенных баз), отметил Каргалев. По его словам, самым частым видом атак на компании остается рассылка фишинговых писем с вредоносными программами. В прошлом году такие письма рассылались под видом итогов фейкового тендера, поддельных повесток, писем от следователей, сообщил он.

Также часто киберпреступники используют фишинговые письма с вредоносными программами из широкого семейства стилеров – вредоносное программное обеспечение для кражи учетных данных.

«Мы наблюдаем, что активно расширяются семейства стилеров. Сегодня на теневых ресурсах размещено большое количество предложений с продажей или сдачей в аренду этих вредоносных программ», — отметил специалист.

Часто в рассылках преступников применяются специальные стилеры, адаптированные под конкретные цели злоумышленников, добавил Каргалев. Кроме того, есть стилеры, заточенные на кражу данных из мобильных операционных систем.

«В 2024 году мы увидим увеличение количества семейств вредоносного ПО, рассчитанного под Linux, MacOs», — предупредил эксперт.

Напомним, до 2030 года в России планируется направить более 25 млрд рублей на развитие госсистем в области кибербезопасности. Подробнее о мерах для противостояния хакерским атакам – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты по кибербезопасности оценили идею публикации информации о сим-картах на «Госуслугах».