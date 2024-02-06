Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа главная киберугроза для российских компаний в 2024 году

RT: главная угроза компаний в 2024 году – атаки программ-вымогателей

close
100%
Depositphotos

В этом году главной угрозой для компаний станут атаки программ-вымогателей, предупредил руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев. В минувшем году эксперты фиксировали беспрецедентный скачок таких кибератак – их число выросло на 160%, рассказал он в беседе с RT.

Выросла по итогам 2023 года также активность кибершпионов, диверсантов и хактивистов (+116%), продолжились утечки данных компаний (246 выложенных баз), отметил Каргалев. По его словам, самым частым видом атак на компании остается рассылка фишинговых писем с вредоносными программами. В прошлом году такие письма рассылались под видом итогов фейкового тендера, поддельных повесток, писем от следователей, сообщил он.

Также часто киберпреступники используют фишинговые письма с вредоносными программами из широкого семейства стилеров – вредоносное программное обеспечение для кражи учетных данных.

«Мы наблюдаем, что активно расширяются семейства стилеров. Сегодня на теневых ресурсах размещено большое количество предложений с продажей или сдачей в аренду этих вредоносных программ», — отметил специалист.

Часто в рассылках преступников применяются специальные стилеры, адаптированные под конкретные цели злоумышленников, добавил Каргалев. Кроме того, есть стилеры, заточенные на кражу данных из мобильных операционных систем.

«В 2024 году мы увидим увеличение количества семейств вредоносного ПО, рассчитанного под Linux, MacOs», — предупредил эксперт.

Напомним, до 2030 года в России планируется направить более 25 млрд рублей на развитие госсистем в области кибербезопасности. Подробнее о мерах для противостояния хакерским атакам – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты по кибербезопасности оценили идею публикации информации о сим-картах на «Госуслугах».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами