Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России оценили последствия отказа от новой классификации болезней ВОЗ

Профессор Власов: отказ от МКБ-11 не даст сравнивать себя с другими странами

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Решение о приостановке внедрения в России Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11) является негативным фактором, потому что в этом случае российская сторона не сможет сопоставлять себя с другими странами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ Василий Власов.

«Использование международной классификации болезней — это дело совершенно очевидное, без этого не обойтись. Другое дело, что министерству здравоохранения России необязательно было так спешить присоединяться к 11 классификации. <...> Многие страны до сих пор не присоединились даже к 11 классификации. То, что у нас сначала приняли, а теперь ее придержали, в этом нет принципиально никакой проблемы сегодняшнего дня», — сказал он.

2 февраля сообщалось, что российское правительство приостановило внедрение в стране МКБ-11. План приостанавливается на территории Российской Федерации на 2021-2024 год.

В Минздраве России заявили, что решение о приостановке принято в связи с большим количеством жалоб на противоречие традиционным ценностям. В министерстве утверждают, что решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медицинской помощи жителям России.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ России от новой классификации болезней ВОЗ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами