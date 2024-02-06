В России оценили последствия отказа от новой классификации болезней ВОЗ

Решение о приостановке внедрения в России Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11) является негативным фактором, потому что в этом случае российская сторона не сможет сопоставлять себя с другими странами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ Василий Власов.

«Использование международной классификации болезней — это дело совершенно очевидное, без этого не обойтись. Другое дело, что министерству здравоохранения России необязательно было так спешить присоединяться к 11 классификации. <...> Многие страны до сих пор не присоединились даже к 11 классификации. То, что у нас сначала приняли, а теперь ее придержали, в этом нет принципиально никакой проблемы сегодняшнего дня», — сказал он.

2 февраля сообщалось, что российское правительство приостановило внедрение в стране МКБ-11. План приостанавливается на территории Российской Федерации на 2021-2024 год.

В Минздраве России заявили, что решение о приостановке принято в связи с большим количеством жалоб на противоречие традиционным ценностям. В министерстве утверждают, что решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медицинской помощи жителям России.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ России от новой классификации болезней ВОЗ.