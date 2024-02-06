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Российские врачи удалили пациенту гигантскую опухоль, которая сдавливала позвоночник

В Подмосковье врачи удалили пациенту 40-сантиметровую опухоль

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В подмосковном Жуковском хирурги спасли 20-летнего мужчину с огромной опухолью в брюшной полости. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Молодой мужчина поступил в больницу городов Жуковский с жалобами на боли в груди и спину. В ходе обследования в брюшной полости у молодого человека обнаружили доброкачественную опухоль — липофиброму, которая сдавливала позвоночник.

Новообразование могло лишить пациента возможности самостоятельно передвигаться.

«Первым этапом урологическая бригада лапароскопическим путем удалила опухолевое образование забрюшинного пространства. Вторым этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили фрагменты опухоли, проникающие в спинномозговой канал. Общий размер опухоли был около 40 см», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, спустя некоторое время пациент был выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

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