Россиянин сообщил о взрывчатке в люстре, потому что устал ждать ее ремонта

В Соликамске покупатель разозлился долгим ремонтом неисправной люстры и заявил о бомбе в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Житель Соликамска купил новую люстру в строительном магазине, когда мужчина принес покупку домой, он обнаружил, что часть лампочек неисправна. Покупку россиянин вернул в магазин, спустя две недели товар не заменили, администрация торговой точки заявила, что ждать новой люстры придется 45 дней.

Расстроенный покупатель позвонил в полицию и заявил о минировании магазина, взрывчатки в торговых залах полицейские не нашли. Звонившего быстро разыскали, за заведомо ложный вызов спецслужб житель Соликамска выплатит административный штраф.

Ранее россиянка угрожала взорвать управляющую компанию из-за высоких цен на коммуналку.