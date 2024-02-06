В Сочи взорвалась газовоздушная смесь в пекарне

Хлопок газовоздушной смеси произошел в здании пункта быстрого питания в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в экстренные службы поступило сообщение о взрыве в Центральном районе на улице Тимирязева, 46/2. По данным МЧС, в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания.

В результате инцидента пострадали три человека. Пострадавшие доставлены в городскую больницу №3.

В МЧС уточнили, что несущие конструкции здания не повреждены, в ликвидации последствий задействованы 23 человека и восемь единиц техники.

До этого в Москве загорелась обшивка фасада здания у ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице в Москве.

В Усть-Илимске Иркутской области пожарные ликвидировали крупное возгорание двухэтажного жилого дома. 4 февраля на улице Профсоюзной произошел пожар в жилом здании. Сначала пламя заняло территорию в 250 кв. м, но позже распространилось на площадь 700 кв. м.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в доме.