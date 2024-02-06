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В Совфеде поддержали закон о праве региональных властей запрещать «наливайки»

Комитет СФ поддержал закон о праве властей регионов России запрещать «наливайки»

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Максим Блинов/РИА Новости

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который дает право властям регионов запрещать на своей территории продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Об этом пишет ТАСС.

Совет Федерации собирается рассмотреть закон на пленарном заседании 6 февраля.

До этого депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о запрете «наливаек» в жилых домах.

Когда изменения окончательно вступят в силу, российские регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр и другие алкогольные напитки только в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Также региональные власти смогут ограничивать время продажи спиртного в точках общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключением станут рестораны, отметили в документе.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутатам поступало много обращений от жителей многоквартирных домов с питейными заведениями. Людей не устраивает, что днем «наливайки» работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем и становятся точкой сбора асоциальных посетителей. В итоге спокойным горожанам мешают жить, заключил он.

Ранее стало известно, что в России стали пить больше коньяка и меньше водки.

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