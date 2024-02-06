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На побережье в Калининградской области вынесло человеческую ногу

Жители Балтийска нашли на пляже реалистичный муляж человеческой ноги

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Михаил Голенков/РИА Новости

В Балтийске Калининградской области местные жители обнаружили на пляже необычную находку — человеческую ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Прибывшие на место правоохранители, осмотрев конечность, установили, что это искусно выполненный муляж. Откуда он взялся на пляже, неизвестно. По предварительным данным, предмет вынесло на берег после шторма.

«Киношники наверное потеряли», «Из Питера принесло?», «Жуть, выглядит, как настоящая», — прокомментировали фото муляжа подписчики канала.

Ранее в Шотландии на пляж вынесло оранжевое существо, удивившее людей.

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