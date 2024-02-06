Бывшая сотрудница МВД предстанет перед судом за передачу секретной информации

В Мурманской области предстанет перед судом бывший инспектор ГИБДД межмуниципального отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО города Североморск и города Островной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантка имела доступ к базе данных МВД. В октябре 2023 года она по просьбе знакомого получила из нее конфиденциальные сведения об автомобиле, который принадлежал третьему лицу, и передала файл другу.

Преступление выявили сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России. Было возбуждено дело по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и ее копирование с использованием своего служебного положения») УК РФ.

В конце января сообщалось, что в Ростове-на-Дону будут судить трех бывших полицейских, которых обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже.

Ранее бывших полицейских из Курганской области отправили в колонию за избиение задержанных.