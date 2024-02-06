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Неизвестный мужчина бросил подозрительную сумку на территорию генконсульства РФ в Сиднее

На территорию генконсульства России в Сиднее была брошена подозрительная сумка

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Sutton Motorsports/Global Look Press

Неизвестный бросил подозрительную сумку на территорию генерального консульства РФ в австралийском Сиднее. Об этом со ссылкой на российское дипломатическое представительство сообщает ТАСС.

По словам дипломатов, неизвестный мужчина примерно в 11:00 местного времени (03:00 мск) подошел к забору генерального консульства России в Сиднее и перебросил на территорию учреждения спортивную сумку. После этого сотрудники генконсульства в целях безопасности прекратили прием посетителей и незамедлительно вызвали полицию.

Полицейские оцепили улицу, на которой находится генконсульство и, предварительно осмотрев сумку, вызвали для дальнейшего разбирательства специалистов.

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