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Три самолета, ушедших на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи, вернулись в аэропорт

Три самолета, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи

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Три самолета, которые направлялись в Сочи и были вынуждены совершить посадку на запасные аэродромы из-за сильного ветра, вернулись в аэропорт курорта и готовятся к вылетам из олимпийской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиакомпании.

Ранее было объявлено, что из-за усиления ветра 14 самолетов, следовавших в Сочи, совершили посадку на запасных аэродромах, а работа аэропорта была адаптирована под текущие погодные условия. Позднее в официальном Telegram-канале Росавиации отметили, что количество перенаправленных рейсов увеличилось до 16, указав, что самолеты были направлены на запасные аэродромы во Владикавказе, Минеральных Водах и Грозном.

Первый самолет, который совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах сейчас уже вернулся в Сочи. Он совершал рейс из Таиланда. Экипажу удалось воспользоваться благоприятным погодным окном для посадки в олимпийской столице, сообщили в аэропорту.

«Это уже третий самолет, который вернулся из запасного аэродрома. Прогноз улучшился, что означает, что скоро начнутся вылеты из Сочи», — говорится в сообщении Telegram-канала аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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