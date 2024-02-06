Главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений сообщил, что покидает страну из-за решения эстонских властей не продлевать его временный вид на жительство. Об этом пишет РИА Новости.

Департамент полиции и пограничной службы Эстонии отказался продлить вид на жительство митрополита Евгения, считая его угрозой для безопасности государства из-за поддержки действий России на Украине. Срок действия его текущего вида на жительство истекает 6 февраля, после чего ему придется покинуть страну.

Митрополит Евгений назвал решение МВД политически мотивированным и направил свои возражения в департамент полиции и пограничной службы. Пока что ответа на его обращение не поступило. В связи с этой ситуацией митрополит провел последнее богослужение в кафедральном соборе Таллина, выразив уверенность в том, что все происходит по воле Божьей. Он попросил молиться за него и отметил отсутствие гонений в настоящее время.

Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, подтвержденное томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Митрополит Евгений, возглавляющий церковь с 2018 года, выразил намерение продолжать руководить церковью, если вернется в Россию.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна наложил запрет на въезд в страну для патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отмечается, что это решение частично связано с истечением срока действия более раннего постановления правительства о запрете на въезд для патриарха, а также с запретом на въезд в отношении нескольких других лиц, еще не попавших под санкции Евросоюза (ЕС).

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.