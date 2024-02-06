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Следственный комитет начал проверку после инцидента с самолетом Superjet в Саранске

Следственные органы начали проверку инцидента с самолетом Superjet в Саранске

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Следственный комитет начал проверку инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом в Саранске. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, проводится проверка, следователи приступили к работе.

Выкатившийся за пределы ВПП самолет Superjet 100, по сведениям авиационных служб, все еще находится на полосе.

Ранее сообщалось, что аэропорт Саранска временно закрыт на прием и выпуск самолетов после того, как авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Незадолго до этого стало известно об экстренной посадке самолета в Южно-Сахалинске. Самолет летел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Отмечается, что после взлета у самолета лопнуло лобовое стекло. Командир воздушного судна принял решение о возвращении. На борту находились 69 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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