Мнение окружающих оказалось важным фактором для россиян при смене профессии

Большинство — 77% — россиян уверены, что в нашем обществе есть стереотипы относительно переквалификации, мешающие решиться на этот шаг во взрослом возрасте. Это показало исследование аналитиков направления «Высшее образование» Skillfactory (входит в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для трети респондентов оценка окружающих имеет высокое значение (7 и 8 баллов). Для них мнение близких и общественности играет одну из важнейших ролей при принятии решения о смене специальности и карьерном развитии. Интересно, что чаще остальных думают об этом молодые люди от 25 до 29 лет: среди них 39% придают высокое значение постороннему мнению. А среди представителей старшего поколения (51-55 лет) только 27% заботятся о том, что подумают люди.

Каждый десятый опрошенный (12%) признался, что для него общественное мнение имеет огромное значение (9 и 10 баллов). Для таких респондентов оценка окружающих играет ключевую роль при принятии решения о смене специальности. Они будут готовы отказаться от переквалификации, если не получат должной поддержки от других людей. Это особенно выражено среди россиян в возрасте 41-50 лет — 17%.

«Почти половина респондентов придает особое значение оценке окружающих при смене профессии. Кроме того, каждый пятый признался, что поддержка близких облегчила бы процесс смены специальности. Важно помнить, что понимание со стороны близких может быть решающим фактором в сложных решениях о будущем», — прокомментировал Егор Сорокин, директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory.

Однако для некоторых россиян (18%) общественное мнение имеет минимальное значение (3 и 4 балла) при смене профессии, хотя они все же учитывают его при принятии решений. Еще для 15% опрошенных общественное мнение не играет никакой роли (1 и 2 балла), они полагаются лишь на свои ощущения и опыт при желании попробовать что-то новое. Интересно, что среди опрошенных 25-29 лет никто не признал роль общественного мнения как незначительную. А вот среди представителей 30-35 лет каждый пятый придерживается такого мнения.

Для пятой части респондентов роль общественного мнения имеет умеренное значение (6 и 5 баллов). Они учитывают оценку значимых для них людей, но всё же она не становится определяющим фактором.

Ранее большинство россиян заявили о намерении поменять работу в 2024 году.