Аэропорт Саранска временно закрыли из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

Аэропорт Саранска временно закрыт на прием и выпуск самолетов после того, как авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Росавиации, пишет ТАСС.

«В понедельник, 5 февраля, в 20:34 в аэропорту Саранск самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы, предварительно, на 10 метров», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, никто не пострадал. На данный момент аэропорт временно закрыт на прием и вылет самолетов на время эвакуации воздушного судна.

Незадолго до этого стало известно об экстренной посадке самолета в Южно-Сахалинске. Самолет летел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Отмечается, что после взлета у самолета лопнуло лобовое стекло. Командир воздушного судна принял решение о возвращении. На борту находились 69 пассажиров и 4 члена экипажа.

Незадолго до этого произошел скандал в тюменском аэропорту. Пьяный уроженец Башкирии устроил дебош на втором этаже здания. Он агрессивно себя вел и нецензурно выражался в адрес окружающих. Нарушителя порядка задержали.

Ранее аэропорт в Омске эвакуировали после анонимного сообщения о минировании.