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В российском городе коту удалили все четыре лапы после встречи с живодерами

В Петербурге коту после встречи с живодерами удалили все лапы

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Телеграм-канал 78 | НОВОСТИ

В Петербурге коту удалили все четыре лапы после встречи с живодерами, которые завязали ему веревки на конечностях. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Сестрорецке. Руководителю приюта «КотКурорт» передали найденного на улице измотанного кота, она отвезла его в ветеринарную клинику.

Ветеринары осмотрели животное и заключили, что его лапы были перетянуты веревками более пяти дней. В связи с этим произошел некроз тканей — все четыре конечности ему ампутировали. Из них три в дальнейшем можно протезировать, а одну удалили вместе с плечевым суставом.

Животному провели переливание крови. Сейчас кот проходит реабилитацию.

Ранее россиянин привязал щенка к машине и протащил его по земле в воспитательных целях.

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