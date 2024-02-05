Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Вооруженные россияне отобрали у полицейского табельное оружие

В Кузбассе мужчины отобрали у полицейского табельный пистолет, угрожая оружием

close
100%
Depositphotos

В Кузбассе задержали двух россиян, которые отобрали у полицейского табельный пистолет, угрожая оружием. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По информации издания, инцидент произошел 3 февраля в Киселевске. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, за рулем которой был нетрезвый 34-летний местный житель без водительских прав. На выручку россиянину пришли друзья, и 28-летний мужчина приставил к груди полицейского оружие, а затем забрал его табельный пистолет.

После этого вооруженный мужчина подошел к своему автомобилю и выстрелил из ружья в сторону полицейских. При этом он выкрикивал угрозы.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже установили всех участников произошедшего. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее мужчина ворвался в магазин с пистолетом, понадкусывал продукты и отказался за них платить.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами