Вооруженные россияне отобрали у полицейского табельное оружие

В Кузбассе задержали двух россиян, которые отобрали у полицейского табельный пистолет, угрожая оружием. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По информации издания, инцидент произошел 3 февраля в Киселевске. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, за рулем которой был нетрезвый 34-летний местный житель без водительских прав. На выручку россиянину пришли друзья, и 28-летний мужчина приставил к груди полицейского оружие, а затем забрал его табельный пистолет.

После этого вооруженный мужчина подошел к своему автомобилю и выстрелил из ружья в сторону полицейских. При этом он выкрикивал угрозы.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже установили всех участников произошедшего. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее мужчина ворвался в магазин с пистолетом, понадкусывал продукты и отказался за них платить.