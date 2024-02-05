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Начальник тыла ФТС РФ устроил дебош и попал на видео

В сети появилось видео с устроившим дебош начальником тыла ФТС РФ Завгородним

Видео с начальником Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-лейтенантом Олегом Завгородним, который устроил дебош в одном из отелей Калининграда, появилось в сети. Запись распространил Telegram-канал Baza.

В материале отмечается, что чиновник прибыл в город в рамках рабочей командировки. Мужчина должен был принять участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности Калининградской областной таможни за прошлый год.

Журналисты рассказали, что Завгородний вместе с подчиненными остановился в пятизвездочной гостинице Crystal House. При этом в какой-то момент коллеги решили выпить, но перестарались.

«Выпивший Завгородний начал скандалить с охранниками. Остановиться генерал-лейтенант не смог — пока его <...> коллеги разошлись по номерам, Завгородний напал на одного из сотрудников отеля», — пишет Baza..

В результате работникам гостиницы пришлось обратиться в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые надели на начальника тыла ФТС РФ наручники и доставили в отделение полиции, рассказал канал.

Именно здесь была сделана видеозапись. На кадрах видно, что к тому моменту Завгородний все еще не пришел в себя и продолжал провоцировать окружающих. Мужчина успокоился только в камере, подчеркивается в публикации.

Никакой информации о том, чем закончилась история, пока не поступало.

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