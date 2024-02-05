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МФЦ в Петербурге столкнулись с наплывом пострадавших от мошенников

В МФЦ в Петербурге массово поступают обращения от жертв мошенников

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Пресс-служба администрации Московской области

Многофункциональные центры (МФЦ) в Санкт-Петербурге столкнулись с наплывом пострадавших от мошенников граждан. Об этом сообщает «Мойка78».

Уточняется, что злоумышленники представляются своим жертвам работниками сотовых операторов. Под разными предлогами они выманивают код доступа на портал «Госуслуги» и пытаются совершить мошеннические операции.

В большинстве случаев петербуржцы обращались в МФЦ для блокировки своего аккаунта, чтобы аферисты не могли получить доступ к персональным данным.

В январе стало известно, что телефонные мошенники научились оформлять на россиян кредиты и микрозаймы в крупнейшем в стране финансовом маркетплейсе «Банки.ру».

Злоумышленники находят номера телефонов и другую личную информацию о гражданах среди утекших данных. Далее они звонят человеку и сообщают о поступившем на его имя письме в МФЦ. Мошенник предлагает отправить письмо на адрес жертвы, а затем предупреждает, что сейчас по SMS придет номер отправления, который нужно озвучить. На самом же деле адресату приходит код для подтверждения регистрации на сайте «Банки.ру».

Ранее сотрудник банка по дороге домой спас пенсионерку от мошенников.

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