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В Петербурге задержали мужчину, распылившего перцовый газ в глаза водителю скорой помощи

В Петербурге нашли мужчину, распылившего газ в лицо водителя скорой помощи

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Петербурге поймали мужчину, которого подозревают в нападении на водителя скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Подозреваемым оказался 40-летний проходчик в стройкомпании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

По версии правоохранителей, мужчина распылил содержимое газового баллончика на водителя скорой помощи, который приехал вместе с бригадой по вызову на Комендантский проспект. После этого человек скрылся в подъезде.

Работник скорой помощи получил химический ожог глаз. После оказания помощи его отпустили.

О том, почему подозреваемый решил использовать перцовый баллончик, не сообщается.

Ранее в Новосибирске подростки напали на школьника с перцовым баллончиком, избили пострадавшего и отрезали ему волосы ножом.

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