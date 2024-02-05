Россиянам рассказали, как избежать инсульта

Четыре из пяти инсультов можно предотвратить или существенно уменьшить проявление заболевания. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин. Важнейшей профилактической мерой, по его словам, является правильное питание.

«Второе — необходимо избегать вредных привычек, таких как употребление алкоголя и табакокурение. Третье — контроль за имеющимися хроническими заболеваниями: артериальной гипертензией, нарушением ритма сердца, сахарным диабетом и вообще нарушением обмена веществ», — продолжил врач.

Также он призвал не игнорировать прохождение диспансеризации. Лечить заболевание на ранних стадиях гораздо проще, подчеркнул Сутормин.

Врач неотложной медицинской помощи и эпидемиолог Трейси Мэдсен из Брауновского университета в США до этого отмечала, что наиболее распространенными факторами риска инсульта у женщин являются высокое кровяное давление и избыточная концентрация глюкозы в крови.

Результаты исследования, проведенного Мэдсен и другими учеными в 2019 году, показали, что у женщин с высоким кровяным давлением вероятность тяжелого инсульта выше, чем у мужчин-гипертоников. Также большую опасность представляет сахарный диабет.

Ранее ученые оценили совместимость лекарств для профилактики инсульта и антидепрессантов.