Расправившегося с водителем скорой помощи россиянина арестовали

В Подмосковье арестовали мужчину, который расправился с водителем скорой помощи, выстрелив в него из ракетницы. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Суд арестовал 56-летинего мужчину по обвинению в расправе. Россиянин признал свою вину и раскаялся, а также рассказал следствию об обстоятельствах совершенного преступления.

Инцидент произошел 2 февраля в микрорайоне Востряково города Домодедово. Между местным жителем, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт, и россиянин выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего. Спасти его не удалось. Стрелявшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Татарстане поймали мужчину, который напал с ножом на двух полицейских.