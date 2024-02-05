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Расправившегося с водителем скорой помощи россиянина арестовали

В Подмосковье арестовали мужчину, расправившегося с водителем скорой помощи

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Подмосковье арестовали мужчину, который расправился с водителем скорой помощи, выстрелив в него из ракетницы. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Суд арестовал 56-летинего мужчину по обвинению в расправе. Россиянин признал свою вину и раскаялся, а также рассказал следствию об обстоятельствах совершенного преступления.

Инцидент произошел 2 февраля в микрорайоне Востряково города Домодедово. Между местным жителем, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт, и россиянин выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего. Спасти его не удалось. Стрелявшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Татарстане поймали мужчину, который напал с ножом на двух полицейских.

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