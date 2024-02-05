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В Лисичанске при обстреле ВСУ погибли два муниципальных депутата

Администрация Лисичанска: два депутата погибли при атаке ВСУ на город

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Евгений Биятов/РИА Новости

Два депутата муниципального округа города Лисичанска, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР), погибли в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале местной администрации.

В правительстве Лисичанска уточнили, что во время атаки украинских войск погибли депутаты Иван Жушма и Артем Тростянский. При жизни они принимали активное участие в восстановлении населенного пункта и хотели добиться его процветания, подчеркивается в заявлении.

«Выражаю соболезнования семьям, близким и всему депутатскому корпусу», — говорится в публикации.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на представителей главного управления МЧС РФ по ЛНР сообщило, что при обстреле Лисичанска погиб глава регионального отделения ведомства Алексей Потелещенко.

Украинские войска 3 февраля нанесли удар по Лисичанску, в результате чего здание одной из местных пекарен оказалось полностью разрушено. В тот момент в помещениях находились десятки человек — из них 27 взрослых и одного ребенка спасти не удалось.

В Следственном комитете РФ предположили, что для атаки ВСУ использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего и готовятся дать правовую оценку действиям лиц, причастных к обстрелу.

Ранее в Красном Кресте прокомментировали атаку украинских войск на Лисичанск.

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