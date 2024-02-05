В Москве на месте детской художественной студии хотят открыть патриотический клуб

Детскую художественную студию в московском районе Хамовники хотят закрыть, а на ее месте создать патриотический клуб. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Студия «Материнская школа», основанная художницей Галиной Рождественской, работает на 3-й Фрунзенской улице с 1967 года. За это время рисунки ее воспитанников не раз выставлялись в Третьяковской галерее и Пушкинском музее.

«У нас уникальная коллекция детского рисунка, начиная с 1960-х годов, более 10 тысяч единиц хранения. Сегодня это фонд музейного уровня. Аналогичной и сомасштабной коллекции больше нет ни у одной организации в Москве», — отмечают преподаватели.

Недавно тендер на помещение, в котором занимаются студийцы, выиграла организация АНО «Международная премия «Наши герои» из подмосковного Троицка. По данным Telegram-канала, в ее планах — открытие патриотического клуба. 30 января руководство студии узнало о предстоящем выселении, и жители Хамовников выступили против «ликвидации старейшего московского дома творчества».

«Мы за выходные собрали 578 подписей и вчера создали петицию в интернете, ее подписали 300 человек», — поделился успехами руководитель студии.

Если решение конкурсной комиссии не будет отменено, студия вынужденно освободит помещение уже 8 февраля.

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