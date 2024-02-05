В Госдуме объяснили необходимость запрета рассаживать родителей с детьми в самолетах

Взрослых детей необязательно сажать в самолетах рядом с родителями, однако такой запрет следует распространить на детей до 12 лет, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ребенок в самолете может испугаться, почувствовать себя плохо, поэтому родители должны быть рядом, пояснила она телеканалу «360».

Депутат также отметила, что не исключаются случаи, когда все билеты будут выкуплены так, что семью посадить рядом невозможно. В этом случае родители должны иметь возможность лететь отдельно от детей, отметила Бессараб. Иначе семьям начнут отказывать в покупке билетов, если у авиакомпании не будет возможность посадить членов семьи рядом, пояснила она.

«В силу объективных причин у нас сегодня повышенный спрос на воздушные перевозки. С учетом ситуации думаю, что авиакомпании обязаны обеспечить максимальный комфорт для семей», — добавила парламентарий.

Напомним, поправки в Воздушное законодательство РФ готовит группа депутатов «Единой России», в Совфеде инициативу поддержали. Однако директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что эта мера снизит доходы авиакомпаний и повысит цены на авиабилеты.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова обвинила сочинский аэропорт в использовании «схемы» с опозданиями пассажиров.