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Собака растерзала россиянина на глазах у его детей

Mash: в Москве собака растерзала хозяина на глазах у его детей

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Shutterstock

В московском районе Коптево домашняя собака растерзала хозяина, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Лихоборские бугры, в полицию обратились соседи, услышавшие из квартиры детский плач. Полицейские вскрыли дверь и обнаружили на полу владельца пса с рваными ранами горла, спасти его не удалось.

Рядом с мужчиной находились двое детей двух и четырех лет, их животное не тронуло. По одной из версий, домашний пес крупной породы мог напасть на хозяина из-за того, что он регулярно его избивал.

Ранее стая из 15 собак едва не растерзала ребенка в парке Астрахани.

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