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Ребенок нашел гранату во дворе частного дома

WIS-TV: в США мальчик нашел гранату во дворе дома

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Shutterstock

В Южной Каролине пришлось оцепить жилой район из-за находки, которую сделал маленький мальчик. Об это сообщает WIS-TV.

Инцидент произошел в городе Форест-Эйкерс в штате Южная Каролина, маленький мальчик играл на заднем дворе дома и выкопал из-под земли гранату. Опасный предмет находился внутри бетонного блока забора.

На место вызвали взрывотехников, саперы обследовали гранату и пришли к выводу, что она не является боевой. Боеприпас был уничтожен, как граната оказалась под землей, устанавливается.

Ранее женщина купила квартиру в центре Петербурга и нашла в ней схрон боеприпасов.

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