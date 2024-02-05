Ребенок нашел гранату во дворе частного дома

В Южной Каролине пришлось оцепить жилой район из-за находки, которую сделал маленький мальчик. Об это сообщает WIS-TV.

Инцидент произошел в городе Форест-Эйкерс в штате Южная Каролина, маленький мальчик играл на заднем дворе дома и выкопал из-под земли гранату. Опасный предмет находился внутри бетонного блока забора.

На место вызвали взрывотехников, саперы обследовали гранату и пришли к выводу, что она не является боевой. Боеприпас был уничтожен, как граната оказалась под землей, устанавливается.

Ранее женщина купила квартиру в центре Петербурга и нашла в ней схрон боеприпасов.