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Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших в результате обстрела пекарни в Лисичанске

Минздрав РФ: состояние пострадавших в результате обстрела Лисичанска улучшается

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Евгений Биятов/РИА Новости

Состояние пациентов, которые были госпитализированы в результате обстрела пекарни в Лисичанске со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3 февраля, улучшается. Об этом сообщил Минздрав России, передает ТАСС.

По информации министерства, два пациента из шести находятся в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь специалистами Луганской республиканской клинической больницы.

«Состояние пациентов улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются лишь двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести», — указали в Минздраве.

Украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могли находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, поэтому в день обстрела там было много людей. Следственный комитет Российской Федерации собирается дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару.

Ранее стало известно, что сведения об обстреле Лисичанска направят в ООН и Красный Крест.

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