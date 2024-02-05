В США спасли собаку, которая неделю прожила в транспортном контейнере, пишет NDTV.
Как сообщают СМИ, когда сотрудники береговой охраны в Техасе случайным образом выбрали транспортный контейнер в порту для проверки, они услышали лай и скрежет, доносящийся изнутри.
«Когда мы открыли контейнер, оттуда выбежала собачка!» — рассказал сотрудник охраны.
Работники отметили, что собака выглядела усталой и голодной, но была очень рада видеть своих спасителей. Специалисты отметили, что животное находилось в закрытом контейнере как минимум восемь дней без еды и воды.
Позже стало известно, что собаку отдали в приют для животных, где ей сделают необходимое обследование, после чего подберут новых хозяев.
«Она невероятно милая, но очень застенчивая и боится своего нового окружения, как и следовало ожидать», — рассказали в приюте.
Ранее в США собака помогла спасти хозяина, провалившегося под лед во время прогулки.