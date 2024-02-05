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В США спасли собаку, которая неделю прожила в транспортном контейнере

NDTV: в Техасе спасли собаку, прожившую неделю в транспортном контейнере

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В США спасли собаку, которая неделю прожила в транспортном контейнере, пишет NDTV.

Как сообщают СМИ, когда сотрудники береговой охраны в Техасе случайным образом выбрали транспортный контейнер в порту для проверки, они услышали лай и скрежет, доносящийся изнутри.

«Когда мы открыли контейнер, оттуда выбежала собачка!» — рассказал сотрудник охраны.

Работники отметили, что собака выглядела усталой и голодной, но была очень рада видеть своих спасителей. Специалисты отметили, что животное находилось в закрытом контейнере как минимум восемь дней без еды и воды.

Позже стало известно, что собаку отдали в приют для животных, где ей сделают необходимое обследование, после чего подберут новых хозяев.

«Она невероятно милая, но очень застенчивая и боится своего нового окружения, как и следовало ожидать», — рассказали в приюте.

Ранее в США собака помогла спасти хозяина, провалившегося под лед во время прогулки.

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