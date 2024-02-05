Глава МЧС ЛНР погиб при ударе украинских войск по пекарне в Лисичанске

Глава МЧС Луганской народной республики Алексей Потелещенко погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу был министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко», — рассказали журналистам.

Позднее информацию о гибели Потелещенко в своем Telegram-канале подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича. Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!» — написал политик.

Армия Украины нанесла удар по пекарне 3 февраля в 14:20. По данным МЧС, погибли как минимум 28 человек, включая беременную женщину и ее пятилетнего ребенка. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

В Кремле назвали случившееся чудовищным терактом, а данные об обстреле были направлены в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Ранее в Лисичанске завершили поисковую операцию на месте разрушенной пекарни.