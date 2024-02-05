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В Кремле не стали комментировать арест нижегородки из-за сережек с радугой

Песков заявил, что радуга в России не запрещена

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет законов, запрещающих радугу. Так он ответил на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать дело жительницы Нижнего Новгорода Анастасии Ершовой, арестованной за ношение сережек в цветах радуги.

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. И я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», — сказал представитель Кремля.

Жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову арестовали на пять суток за ношение сережек в цветах радуги 1 февраля. Адвокат девушки сообщал, что серьги были исследованы и было установлено, что они «имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги». Радуга ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) имеет шесть цветов.

За девушку сначала заступился депутат Госдумы Александр Хинштейн: в своем Telegram-канале он написал, что сережки с традиционной семицветной радугой не имеют отношения к ЛГБТ-движению, и назвал решение суда арестовать девушку «странным». Позднее же он заявил, что «купился на фейк», и назвал «законным» решение суда.

В беседе с «Газетой.Ru» Ершова заявила, что знает о внимании Хинштейна к ее делу и не удивлена тем, что он резко сменил свою позицию. Она уточнила, что даже после выхода из спецприемника опасается за свою безопасность.

Ранее адвокат арестованной за сережки нижегородки назвал ее дело «судебной ошибкой».

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