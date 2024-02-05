Защитник арестованной за сережки нижегородки назвал ее дело «судебной ошибкой»

Адвокат арестованной за ношение сережек в цветах радуги нижегородки Анастасии Ершовой опасается, что ее случай повлечет за собой другие подобные задержания. В разговоре с «Газетой.Ru» Артем Никитин заявил, что его подзащитной может грозить опасность и после выхода из спецприемника.

«Если вдруг по какой-то причине — не правовой, а политически мотивированной с большой вероятностью — устоится решение суда первой инстанции и вступит в законную силу, и оно не будет отменено в последующем в кассационном порядке, то это делает [Анастасию] уязвимой для дальнейших преследований. Исходя из того, как сложилось правоприменение в ее случае, считаем, что это может стать трендом. Трендом правоприменения с низким общим порогом доказывания и произвольного применения решения Верховного суда. Подменой норм закона и произвольного привлечения людей к ответственности по правилам так называемого объективного вменения, когда отсутствует вина либо событие административного правонарушения. Это как раз типичный пример судебной ошибки и произвола», — сказал Никитин.

Адвокат также отреагировал на заявления депутата Александра Хинштейна, который обвинил Ершову и ее защиту в подмене сережек на суде. По мнению защитника, реакция Хинштейна может содержать признаки клеветы.

«Мы были удивлены подобной подачей информации: она не соответствует действительности и содержит признаки клеветы в отношении как минимум меня — как защитника. Депутат Хинштейн утверждает, что адвокат предъявил некие сережки. На самом деле это не так. Сережки предъявил отец Анастасии. Он принес их с собой на судебное заседание и предъявил по требованию суда. Они были осмотрены. Было установлено, что там семь цветов, имеется полоса голубого цвета. И данные сережки не соответствуют признакам ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-символики в понимании решения Верховного суда», — объяснил Никитин.

Он также отметил, что Анастасия Ершова не воспользовалась 51-й статьей Конституции, которая не обязывает свидетельствовать против себя самого.

«На вопрос суда относительно того, почему Анастасия ранее указывала, что якобы сережки выкинули, она прямо сообщила, что о том, что сережки выкинуты, написал сотрудник полиции. То, что написал сотрудник полиции, она не подтвердила письменно. Обращаю внимание, что у Анастасии с собой не было сережек, когда ее задерживали. Какая-либо подмена просто физически невозможна и в голову никому это не приходило. Поэтому считаем, что утверждения депутата Хинштейна этически недобросовестны. Я его на судебном заседании не видел. Откуда он черпает информацию — непонятно. Мы будем добиваться прекращения административного правонарушения», — заключил Никитин.

Жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову арестовали на пять суток за ношение сережек в цветах радуги 1 февраля. Адвокат девушки сообщал, что серьги были исследованы и было установлено, что они «имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги». Радуга ЛГБТ имеет шесть цветов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что сережки с традиционной семицветной радугой не имеют отношения к ЛГБТ-движению, и назвал решение суда арестовать девушку «странным». Позднее же он заявил, что «купился на фейк», а Ершова на самом деле выкинула серьги, в которых находилась на месте съемки видео.

Ранее арестованная за сережки Анастасия Ершова ответила Хинштейну, обвинившему ее в подмене.