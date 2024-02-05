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В московском метро увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на пути

Дептранс Москвы: на Кольцевой линии метро произошел сбой из-за человека на пути

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В московском метро на Кольцевой линии по часовой стрелке временно увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», с увеличенными интервалами следовали и поезда на центральном участке Калужско-Рижской линии. Москвичи поделились, что им приходилось ждать поезд на Китай-город более 10 минут.

По данным портала Msk1.ru, из-за увеличения интервалов движения на платформах скопилась толпа пассажиров.

В настоящее время движение восстанавливают, поезда вводятся в график, сообщили в Дептрансе.

2 февраля движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро замедлялось из-за проверки инфраструктуры.

1 февраля на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы человек упал на пути. В связи с этим движение поездов от «Серпуховской» до «Савеловской» было приостановлено.

Ранее сообщалось, что в московском метро мужчина ударил по лицу проходившую мимо незнакомую женщину.

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