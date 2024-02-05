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Сомнолог рассказал, чем заменить алкоголь для хорошего и крепкого сна

Сомнолог Кудинов: вместо спиртного для засыпания лучше пить экстракты трав

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При бессоннице люди часто прибегают к алкоголю как способу быстро заснуть, однако он, наоборот, ухудшает качество сна и провоцирует чувство усталости на утро. Вместо этого лучше разобраться в причинах плохого сна, а спиртное заменить экстрактами трав, считает сомнолог Павел Кудинов. Среди основной причины проблем со сном он назвал нарушение гигиены сна, при котором человек просыпается всегда в разное время.

«Выберите, в какой час утром вам нужно проснуться, и уже через неделю-другую вы будете хотеть спать в одно и то же время», — посоветовал специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Также человек может мучиться от бессонницы из-за тревожного расстройства или депрессии. В этом случае следует лечить эти заболевания, а не просто спасаться снотворными препаратами, убежден сомнолог.

«Причину ваших проблем это не решит, а лишь добавит новые. К ним возникает привыкание, и их мы назначаем в самую последнюю очередь», — объяснил он свое мнение и посоветовал заменить снотворное экстрактами трав.

Использовать для засыпания можно валерьянку, пустырник, боярышник, пион. Кроме того, можно приобрести препараты мелатонина, вызывающие первичную сонливость при приеме за 20 минут до отхода ко сну. Однако мелатонин следует принимать эпизодически – к примеру, при проблемах засыпания перед важным мероприятием.

Напомним, также Кудинов предупреждал, что выпитый на ночь алкоголь приводит к остановкам дыхания на время от 10 секунд до минуты, что вызывает большую нагрузку на сердце.

Ранее россиянам рассказали о причинах расстройства сна.

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