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В Москве мужчина выбил дверь в квартиру и избил собаку соседей, устав от лая

В Москве арестовали мужчину, который напал на соседскую собаку из-за лая

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Ново-Переделкино мужчина ворвался в квартиру соседей и избил их собаку, которая долго лаяла. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Житель дома на улице Шолохова проник в квартиру соседей, выбив входную дверь. Там громко скулила собака, оставшаяся без хозяев. Мужчина напал на животное, а затем положил его в пакет, вынес из помещения и оставил в другом подъезде. Пса нашли и в тяжелом состоянии доставили в ветклинику. Его владельцев стали искать через соцсети, а нападавшего задержали.

Свой поступок задержанный попытался объяснить и заявил, что пошел на преступление, устав от лая. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под домашним арестом. Пострадавшая от его рук собака вернулась к хозяйке и постепенно приходит в себя.

Ранее в Челябинске неизвестный напал с кулаками на дворника из-за лая его собаки.

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