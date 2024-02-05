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После крушения вертолета МЧС в Карелии завели уголовное дело

СК завел уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Карелии

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Илья Наймушин/РИА Новости

Следственный комитет после крушения вертолета МЧС в Карелии возбудил уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

4 февраля вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии. В момент потери связи вертолет совершал тренировочный полет над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа.

В МЧС рассказали, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Там отметили, что за время работы в МЧС экипаж много раз участвовал в спасении и поиске людей в лесных массивах и водной акватории, в тушении природных и техногенных пожаров.

Позже в Карелии нашли место падения Ми-8 в Онежском озере. Спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию водоема в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики. По информации ведомства, обломки Ми-8 были найдены в 11 км от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 м. К работам привлекли свыше 140 человек и 33 единиц техники, в том числе водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ.

Ранее вертолет Ми-8 разбился и сгорел при жесткой посадке на Алтае.

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Крушение Ми-8 в Карелии
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