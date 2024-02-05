Обороты онлайн-магазинов в «киберпонедельник» выросли более чем вдвое

В первый день «киберпонедельника» обороты российских интернет-магазинов выросли почти на треть, а за весь период акции — на 68% по сравнению с 2023 годом. Это показало исследование ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За несколько дней распродажи общие обороты интернет-магазинов выросли на 68% по отношению к 2023 году и на 72% — к 2022-му. Количество платежей увеличилось на 66% и на 94%, а число плательщиков — на 20% и на 27% соответственно. Средний чек остался на уровне прошлого года и составил 1 299 рублей.

«Киберпонедельник» перестал ассоциироваться у покупателей только с техникой и электроникой. Так, в этом году обороты платежей в категории бытовой техники снизились на 12%, число транзакций — на 14%, а количество покупателей — на 31% в годовом выражении. Средний чек вырос на 3%, до 16 993 рублей.

Спрос на одежду и обувь остался высоким. Оборот платежей за мужскую и женскую одежду увеличился в два раза, количество платежей выросло на 93%, а число покупателей — на 70% год к году. Средний чек стал на 6% больше и составил 13 494 рубля. В первый день распродажи обороты в этой категории выросли на 79%, число платежей — на 63%, а количество плательщиков — на 55% по сравнению первым с днём акции 2023 года. Средний чек увеличился на 10%, до 13 098 рублей.

Обороты обувных магазинов выросли в годовом выражении в 7,5 раза, количество оплат — в 6,5 раза, число покупателей — более чем в пять раз. Средний чек увеличился на 13% и составил 6 598 рублей. Если сравнивать первые дни «киберпонедельника» 2023 и 2024 годов, оборот в этом сегменте вырос более чем в четыре раза, количество оплат — более чем в три раза, а плательщиков стало в 2,5 раза больше. Средний чек увеличился на 34%, до 7 712 рублей.

Высоким спросом в период распродажи пользовались БАДы и спортивное питание. Обороты и количество платежей в этой категории выросли более чем вдвое, а покупателей стало на 72% больше год к году. Средний чек увеличился на 9%, до 7 7 56 рублей.

Увеличился также спрос на товары для ремонта. Обороты стали втрое больше, количество оплат выросло почти в 2,5 раза, а число покупателей — на 80%. Средний чек составил 19 532 рубля — это на 26% больше, чем в прошлом году.

Заметно выросли обороты магазинов с товарами для охоты и рыбалки — почти в три раза в годовом выражении. Платежей стало в пять раз больше, плательщиков — в 3,5 раза больше. Средний чек при этом снизился на 41%, до 9 447 рублей.

Востребованность услуг в период распродаж продолжает расти. В этот Киберпонедельник обороты онлайн-платежей за услуги спа-салонов увеличились на 41% по сравнению с 2023 годом. Транзакций стало на 37% больше, плательщиков — на 17% больше. Средний чек вырос на 3% и составил 7 039 рублей.

Обороты кафе и ресторанов в дни распродажи выросли почти втрое год к году, количество платежей и плательщиков увеличилось примерно в два раза. Средний чек стал на 27% больше и достиг 2 636 рублей.

Еще один традиционный лидер — туристический бизнес. В этом году обороты и количество платежей в турагентствах выросли более чем вдвое, а плательщиков стало на 68% больше, чем год назад. Средний чек увеличился на 18%, до 5 258 рублей. Количество и обороты онлайн-платежей в гостиницах тоже выросли более чем в два раза. Средний чек стал на 17% больше и составил 11 932 рубля.

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