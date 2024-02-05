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Стоматолог рассказала, почему зимой чаще болят зубы

Врач Новикова: обострение зубной боли зимой связано со снижением иммунитета

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Shutterstock

В зимнее время года врачи нередко наблюдают у пациентов обострение зубной боли. О том, почему так происходит, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Юлия Новикова.

«Главным образом обострение зубной боли зимой связано со снижением температуры и ростом числа общих заболеваний. Это приводит к снижению иммунитета, что создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. В результате, хронические процессы переходят в стадию обострения», — объяснила Новикова.

По ее словам, наиболее распространенным в практике врача-стоматолога является обострение хронической формы периодонтита в осенне-зимний период.

«При хроническом периодонтите в стадии ремиссии пациенты обычно вообще не имеют жалоб. При обострении жалобы варьируются от чувствительности при накусывании на причинный зуб до тяжелых форм гнойной инфекции. Лечение в таком случае проводится в челюстно-лицевом отделении. Все зависит от запущенности процесса», — отметила врач.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, специалист рекомендовала регулярно проходить осмотры у стоматолога, а также делать рентгеновские снимки, так как даже самый опытный врач без дополнительных методов исследования не сможет сказать, есть ли патологический процесс в костной ткани пациента или нет.

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