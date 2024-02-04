ФСБ заподозрила Илью Пономарева* в причастности к «Легиону «Свобода России»**

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) заподозрили в причастности к деятельности запрещенного в России подразделения Вооруженных сил Украины «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Пономарев принимает непосредственное участие в деятельности <...> «Легиона Свобода России», — указывается в пресс-релизе.

По данным ФСБ, Пономареву вменяют вступление в вышеуказанное военизированное формирование, публичные высказывания в его поддержку, открытую демонстрацию эмблем и атрибутики подразделения, а также проведение информационной работы с представителями «Легиона».

Согласно материалам ведомства, в отношении экс-парламентария завели ряд уголовных дел, в том числе по подозрению в участии в деятельности украинского военизированного подразделения, измене государству и публичных призывах к осуществлению терактов.

«Продолжаются следственные действия <...> в отношении Пономарева и его пособников», — заключается в публикации.

Незадолго до этого ФСБ России возбудила уголовные дела против внесенного в список террористов и экстремистов экс-депутата Государственной думы Ильи Пономарева.

Ранее в Казани задержали члена «Легиона «Свобода России» за подготовку терактов.