Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ФСБ заподозрила Илью Пономарева* в причастности к «Легиону «Свобода России»**

ФСБ признала экс-депутата Пономарева причастным к «Легиону «Свобода России»

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) заподозрили в причастности к деятельности запрещенного в России подразделения Вооруженных сил Украины «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Пономарев принимает непосредственное участие в деятельности <...> «Легиона Свобода России», — указывается в пресс-релизе.

По данным ФСБ, Пономареву вменяют вступление в вышеуказанное военизированное формирование, публичные высказывания в его поддержку, открытую демонстрацию эмблем и атрибутики подразделения, а также проведение информационной работы с представителями «Легиона».

Согласно материалам ведомства, в отношении экс-парламентария завели ряд уголовных дел, в том числе по подозрению в участии в деятельности украинского военизированного подразделения, измене государству и публичных призывах к осуществлению терактов.

«Продолжаются следственные действия <...> в отношении Пономарева и его пособников», — заключается в публикации.

Незадолго до этого ФСБ России возбудила уголовные дела против внесенного в список террористов и экстремистов экс-депутата Государственной думы Ильи Пономарева.

Ранее в Казани задержали члена «Легиона «Свобода России» за подготовку терактов.

*  признан в РФ иностранным агентом
**   организация запрещена в России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами