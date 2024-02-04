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Стало известно, что Стрелков может отправиться из колонии на СВО

Адвокат Молохов: Стрелков может отправиться из колонии на фронт добровольцем

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) может отправиться из колонии на фронт в качестве добровольца. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Вопреки цензуре».

По словам юриста, возможность получить условно-досрочное освобождение остается, для этого необходимо «попроситься на фронт».

«Я думаю, что это все обсуждаемо», — отметил Молохов, уточнив, что о своем желании отправиться в зону боевых действий Стрелков заявлял не раз.

В конце января суд в Москве приговорил Стрелкова к четырем годам в колонии общего режима. Он был признан виновным по делу о призывах к экстремизму.

Позже стало известно, что защита обжаловала приговор Стрелкову. Молохов сообщил, что уже подал «краткую апелляционную жалобу».

Ранее в Госдуме оценили шансы Стрелкова на участие в президентских выборах.

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