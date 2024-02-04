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Кадыров выразил соболезнования жителям Лисичанска после обстрела ВСУ

Кадыров: ВС РФ сделают все возможное для наказания виновных в атаке на Лисичанск

Российские вооруженные силы намерены сделать все возможное для скорейшего привлечения к ответственности лиц, причастных к обстрелу города Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что 4 февраля на всей территории ЛНР объявлен траур в связи с произошедшим. Кадыров выразил соболезнования главе республики Леониду Пасечнику и родственникам людей, которым не удалось спастись во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате обстрела. Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении», — добавил глава Чечни.

3 февраля украинские солдаты атаковали луганский город Лисичанск. По данным Следственного комитета РФ, бойцы ВСУ нанесли удар по населенному пункту при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате здание одной из местных пекарен оказалось полностью разрушено. При этом в момент атаки в помещениях находились десятки человек — 10 из них получили травмы различной степени тяжести, еще 27 взрослых и одного ребенка спасти не удалось.

Ранее врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска.

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