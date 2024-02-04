Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянина задержали за интимную переписку с 11-летней школьницей

«78.ru»: в Петербурге мужчину обвинили в развращении 11-летней девочки

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге задержали местного жителя, который познакомился в сети с несовершеннолетней девочкой и вел с ней переписку интимного характера. Об этом сообщает «78.ru».

Как установили правоохранители, 52-летний петербуржец познакомился в сети с 11-летней девочкой, между ними завязалась переписка непристойного содержания.

Мужчину задержали на Московском вокзале, когда он пытался уехать из Петербурга. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка обвинила учителя информатики в совращении ее 13-летней дочери.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами