Россиянина задержали за интимную переписку с 11-летней школьницей

В Петербурге задержали местного жителя, который познакомился в сети с несовершеннолетней девочкой и вел с ней переписку интимного характера. Об этом сообщает «78.ru».

Как установили правоохранители, 52-летний петербуржец познакомился в сети с 11-летней девочкой, между ними завязалась переписка непристойного содержания.

Мужчину задержали на Московском вокзале, когда он пытался уехать из Петербурга. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка обвинила учителя информатики в совращении ее 13-летней дочери.