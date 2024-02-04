Жителям новых территорий РФ увеличат выплаты на ремонт жилья

Правительство России увеличит выплаты на восстановление и ремонт жилья для жителей Донбасса и Новороссии. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме-выставке «Россия», сообщает ТАСС.

Повышение выплат связано с увеличением стоимости строительных материалов, пояснил Хуснуллин.

«Мы видим, что стоимость материалов подросла, и люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы, во-первых, будем сумму выплат повышать», — сказал он, добавив, что правительство внимательно следит за ситуацией на новых территориях РФ, так как суммы, выделяемые на восстановление жилья и ремонт квартир, достаточно велики.

Хуснуллин подчеркнул, что власти планируют вести контроль за ценами на строительные материалы в Донбассе и Новороссии и в случае необходимости «воздействовать на ситуацию».

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, на территорию республики упало около 145 тыс. снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тыс. жилых домов и свыше 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, более 5 тыс. человек получили ранения.

Ранее россиянам проиндексировали ряд пособий.