Кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области

В городе Красный Сулин домашняя кошка спасла хозяев во время пожара в доме, животное разбудило 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.

Пожар в частном доме начался рано утром 2 февраля, хозяева перед сном забыли отключить газовые форсунки печи, пламя перекинулось на кресло и быстро распространилось по комнате.

Из горящей постройки пыталась сбежать кошка, она ударилась об окно и разбудила 16-летнего подростка, молодой человек вызвал пожарных и вместе с отцом выбежал из дома. С огнем боролись шесть спасателей и две единицы техники, пострадавших нет.

Ранее в Курганской области пожарные спасли 100 свиней из горящей фермы.