«Выскочила из вольера и потащила руку»: в томском зоопарке свинья напала на ребенка

Мама девочки, укушенной свиньей в контактном зоопарке Томска, обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Об этом Виктория сообщила «Газете.Ru». Женщина утверждает, что в зоопарке им не проводили инструктаж по обращению с животными. От укуса свиньи, по ее словам, пострадали и другие дети.

«Мы зашли в зоопарк, нам предложили купить стакан с едой для животных, чтобы кормить, инструктажа не было. Мы спокойно прошли к свинье. Табличек, информирующих о том, что нужно держать на расстоянии хотя бы метра, не было. Рядом стоял мальчик, которого [уже] укусила свинья. Мы подошли, дочка стояла, я сидела рядом. В руках у Лизы (имя изменено — «Газета.Ru) был стакан с едой. Очень неожиданно свинья выскочила мордой и лапами из окна своего вольера, схватила стакан вместе с рукой моего ребенка и потащила к себе. Мы пытались открыть пасть, но ничего не получалось. В итоге от нашего крика животное испугалось и отпустило руку ребенка», — рассказала Виктория.

Женщина добавила, что сразу после инцидента отправилась с дочкой в больницу, где ребенку сделали рентген. Также она попросила руководство зоопарка вернуть деньги за билет, но ей отказали.

«Лизе сделали перевязку. Рука болит. Пока она ей ничего не делает, пальчики опухли. В понедельник снова поедем к хирургу. В травматологию при нас позвонили еще родители, чьего ребенка укусила свинья в этом же зоопарке. Деньги никто не вернул, работники зоопарка молча продолжали работу. Я подала заявление в Роспотребнадзор и описала ситуацию. Нам очень повезло, что рука в какой-то степени уцелела, ведь это не маленький поросенок, а огромная свинья. Администрация зоопарка никак не реагирует, я писала им на почту, но они молчат. Только к вечеру, после моего поста в паблике Томска администрация на странице зоопарка выложила сообщение», — заключила женщина.

В Томском зоопарке, где произошел инцидент, «Газете.Ru» заявили, что принесли извинения маме ребенка в соцсетях. Там считают, что претензий к ним женщина не имеет.

«Мы уже дали все комментарии в социальных сетях. Написали, что принесли извинения. Состояние [ребенка] нормальное, там ничего страшного, критичного нет», — сказали в зоопарке.

О нападении свиньи в контактном зоопарке Томска сообщили в Telegram-канале «Регион-70 Томск» со ссылку на родителей пострадавших детей. Они призвали руководство обратить внимание на условия содержания животных и обеспечить безопасность посетителей.

Представители Томского зоопарка в соцсетях в ответ попросили родителей «соблюдать установленные правила безопасности и очень внимательно следить за детишками». Окно в вольере свиньи, по их словам, будет закрыто.

«Просим вас внимательно относиться к установленным правилам безопасности, везде есть информирующие красные таблички, также перед входом в зоопарк администратор каждому проговаривает правила посещения, просит читать таблички и следить за детьми», — говорится в сообщении зоопарка.

Ранее жители поселка в Иркутской области рассказали, что свинья-убийца и ее хозяин снова вышли на улицы.