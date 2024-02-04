Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* стал фигурантом нескольких уголовных дел

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела против экс-депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева дела «о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической», а также «о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России».

Уточняется, что следователи объединили все уголовные дела в одном производстве.

25 января Пономарева внесли в перечень террористов и экстремистов.

В конце декабря прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева по статье о распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ. До этого он был объявлен в розыск. 30 августа следствие требовало заочно арестовать Пономарева за фейки о ВС России.

21 октября Минюст включил Пономарева в реестр иноагентов.