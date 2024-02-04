Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* стал фигурантом нескольких уголовных дел

Против экс-депутата Ильи Пономарева возбудили дела, в том числе о госизмене

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела против экс-депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева дела «о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической», а также «о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России».

Уточняется, что следователи объединили все уголовные дела в одном производстве.

25 января Пономарева внесли в перечень террористов и экстремистов.

В конце декабря прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева по статье о распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ. До этого он был объявлен в розыск. 30 августа следствие требовало заочно арестовать Пономарева за фейки о ВС России.

21 октября Минюст включил Пономарева в реестр иноагентов.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами