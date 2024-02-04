В Казани глыба снега рухнула с крыши дома на 11-летнего мальчика

Прокуратура Казани проводит проверку по факту травмирования ребенка, на школьника упала глыба снега с крыши дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел 4 февраля днем во дворах жилых домов по улице Парковой в Казани, на 11-летнего мальчика рухнула глыба снега с крыши жилого дома. Ребенок госпитализирован с травмами, подробности его состоянии неизвестны.

По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит прокуратура, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее глыба льда обрушилась на девушку в центре Москвы.