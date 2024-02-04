Стало известно, сколько в России вымерших и заснувших языков

Перепись 2021 года выявила в России шесть вымерших и заснувших языков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения», подготовленную учеными РАН на основе анализа результатов переписи населения.

Отмечается, что с начала XX века в России исчезло 15 языков. Сейчас на территории страны насчитывается 155 живых языков. При этом респонденты, отвечая на вопрос, какими языками они владеют, указали пять языков, которые лингвисты относят к вымершим: алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский. Еще один — орочский — относится к заснувшим.

Ученые поясняют, что заснувшими и исчезнувшими языками никто полноценно не владеет. К заснувшим языкам лингвисты относят языки, носители которых помнят отдельные слова или, например, песни. Также к носителям заснувших языков относят тех, кто частично выучил язык во взрослом возрасте. На исчезнувших языках уже никто не говорит.

До этого руководитель тренингового центра для преподавателей Skyeng Марина Евстратова рассказала, что одной из наиболее распространенных причин, из-за которых россияне не учат иностранный язык, является убежденность в том, что он не нужен им для жизни.

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