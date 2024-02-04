В контактном зоопарке Томска свинья покусала детей

Посетители контактного зоопарка в Томске пожаловались на агрессивную свинью, которая нападает на детей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Томск регион 70».

О произошедшем рассказали родители пострадавших детей, по их словам, при посещении контактного зоопарка по улице Елизаровых в Томске, маленьких посетителей искусала свинья.

«В зоопарке животное находится в клетке, но есть большое окно, через которое она как раз выпрыгнула и схватила руку вместе со стаканом еды. Нам повезло, перелома нет, только сильный ушиб и рука в ранах», — рассказали родители пострадавшего ребенка.

Спустя несколько часов еще двое детей были доставлены в травмпункт с укусами, на них также напала свинья. Родители призывают руководство контактного зоопарка обратить внимание на условия содержания животных и обеспечить безопасность посетителей.

Ранее в Алтайском крае свинья укусила ребенка в зоопарке.